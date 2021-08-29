В сети появилось аудио разговора Роналду за несколько часов до перехода в МЮ

В интернете было опубликована запись разговора португальского нападающего Криштиану Роналду за несколько часов до перехода в английский «Манчестер Юнайтед» из итальянского «Ювентуса».

«Сделка очень близка, мы закроем её сегодня или завтра. «Юнайтед» или «Сити». Оба претендуют на меня», — сказал Роналду в аудиозаписи, которая опубликована в Twitter-аккаунте Futimas.

Также во время разговора игрок предложил собеседнику трудоустроить экс-защитника петербургского «Зенита» Бруну Алвеша, который на данный момент является свободным агентом, в португальский «Насьональ».

36-летний Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 года. В минувшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с «Ювентусом» был рассчитан до 30 июня 2022 года.

В 2009 году Роналду перешёл из МЮ в «Реал». Таким образом, португалец вернётся в «Юнайтед» спустя 12 лет.

Ранее Уэйн Руни прокомментировал возвращение Роналду в МЮ.