Руни прокомментировал возвращение Роналду в МЮ

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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал возвращение в клуб португальского форварда Криштиану Роналду.

«Фанаты будут очень рады увидеть Криштиану Роналду на «Олд Траффорд». Это здорово для всех в клубе. Его приход порадует одноклубников, молодых ребят. Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд росли, наблюдая за его игрой. Он здорово поможет им, привнесёт правильную психологию в клуб. Роналду по-прежнему является одним из лучших футболистов мира. Так что, я думаю, это очень хороший трансфер», — приводит слова Руни TalkSPORT.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

Ранее Гвардиола рассказал, как воспринял переход Роналду в «Манчестер Юнайтед».

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