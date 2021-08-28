Гвардиола рассказал, как воспринял переход Роналду в «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который мог также оказаться в его клубе.
Гвардиола рассказал, как воспринял переход Роналду в «Манчестер Юнайтед»
  • Reuters

«Я бы сказал, что «расстроен» — это неподходящее слово. У нас исключительный состав. С тех пор, как я пришёл в этот клуб, я постоянно благодарю его за то, что у нас лучшие в мире футболисты. Так что мы не расстроены. Здорово, что Роналду вернулся в Англию, это хорошие новости для АПЛ», — цитирует Гвардиолу Daily Mail со ссылкой на BT Sport.

36-летний Роналду перешёл в МЮ из туринского «Ювентуса».

Ранее сестра Роналду прокомментировала возвращение брата в «Манчестер Юнайтед».

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