Сестра Роналду прокомментировала возвращение брата в «Манчестер Юнайтед»

Катя Авейру, сестра нападающего португальского нападающего Криштиану Роналду отреагировала на переход брата из итальянского «Ювентуса» в английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

«Добро пожаловать домой, моя любовь. Это место, которого ты заслуживаешь. Какое счастье! Я очень горжусь. Спасибо тебе за то, что ты такой прекрасный человек», — написала Авейру в Instagram.

36-летний Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 года. В минувшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с «Ювентусом» был рассчитан до 30 июня 2022 года.

В 2009 году Роналду перешёл из МЮ в «Реал». Таким образом, португалец вернётся в «Юнайтед» спустя 12 лет.

Ранее сообщалось, что более 2,5 млн человек подписались на Instagram МЮ после возвращения Роналду.