Более 2,5 млн человек подписались на Instagram МЮ после возвращения Роналду 

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На Instagram-аккаунт английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» подписались более 2,5 млн человек после перехода португальского форварда Криштиану Роналду из итальянского «Ювентуса».
Более 2,5 млн человек подписались на Instagram МЮ после возвращения Роналду 
  • Reuters

До официального объявления трансфера на Instagram манкунианцев были подписаны 42,7 млн человек. На данный момент у страницы МЮ уже 45,7 млн подписчиков.

Тридцатишестилетний Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 года. В минувшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с «Ювентусом» был рассчитан до 30 июня 2022 года.

В 2009 году Роналду перешёл из МЮ в «Реал». Таким образом, португалец вернётся в «Юнайтед» спустя 12 лет.

Ранее боец UFC Конор Макгрегор отреагировал на возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед».

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