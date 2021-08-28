Более 2,5 млн человек подписались на Instagram МЮ после возвращения Роналду
- Reuters
До официального объявления трансфера на Instagram манкунианцев были подписаны 42,7 млн человек. На данный момент у страницы МЮ уже 45,7 млн подписчиков.
Тридцатишестилетний Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 года. В минувшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с «Ювентусом» был рассчитан до 30 июня 2022 года.
В 2009 году Роналду перешёл из МЮ в «Реал». Таким образом, португалец вернётся в «Юнайтед» спустя 12 лет.
Ранее боец UFC Конор Макгрегор отреагировал на возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед».