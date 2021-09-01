Гризманн трогательно попрощался с болельщиками «Барселоны»

Французский нападающий Антуан Гризманн, перешедший из каталонской «Барселоны» в мадридский «Атлетико», попрощался с болельщиками сине-гранатовых.

«Дорогие «кулес», я прощаюсь с вами и благодарю за вашу любовь. Я отдал всё ради футболки «Барселоны» и стал частью истории великого клуба», — написал Гризманн в Twitter.

Он также добавил, что уходит с грустью в сердце, потому что больше не сможет насладиться присутствием болельщиков сине-гранатовых на трибуне.

Гризманн на правах аренды перешёл из «Барселоны» в «Атлетико». В минувшем сезоне 30-летний форвард принял участие в 36 матчах испанской Примеры, в которых забил 13 мячей.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Ансу Фати взял десятый номер, который принадлежал аргентинскому нападающему Лионелю Месси.