Гризманн трогательно попрощался с болельщиками «Барселоны»
- Reuters
«Дорогие «кулес», я прощаюсь с вами и благодарю за вашу любовь. Я отдал всё ради футболки «Барселоны» и стал частью истории великого клуба», — написал Гризманн в Twitter.
Gracias @FCBarcelona 🔵🔴 pic.twitter.com/JygoW5pwQj— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 1, 2021
Он также добавил, что уходит с грустью в сердце, потому что больше не сможет насладиться присутствием болельщиков сине-гранатовых на трибуне.
Гризманн на правах аренды перешёл из «Барселоны» в «Атлетико». В минувшем сезоне 30-летний форвард принял участие в 36 матчах испанской Примеры, в которых забил 13 мячей.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Ансу Фати взял десятый номер, который принадлежал аргентинскому нападающему Лионелю Месси.