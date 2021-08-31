Журналисту RT стали известны финансовые детали трансфера Крала в «Вест Хэм»

Журналист RT Лайам Тайлер раскрыл финансовые подробности трансфера Алекса Крала в «Вест Хэм».

«Стоимость аренды составляет £3 млн, сумма выкупа — £12 млн. Возможен бонус в размере дополнительных £5 млн. Для этого Кралу будет необходимо провести определённое количество матчей», — написал Тайлер в Twitter.

Confirmed: Alex Kral to West Ham on loan from Spartak Moscow.



£3m loan fee, option to buy for £12m (or £17m with add-ons) which could become obligation if set number of games played, according to @_thomasjclark#whufchttps://t.co/4wUhf71PAN — Liam Tyler (@tyler_lj) August 31, 2021

В нынешнем сезоне 23-летний Крал провёл за московский «Спартак» пять матчей и отметился одной результативной передачей.

Крал перешёл в столичный клуб в 2019 году. За это время чех провёл за «Спартак» 53 матча.

Ранее «Вест Хэм» объявил о подписании контракта с Кралом.