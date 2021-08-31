Журналисту RT стали известны финансовые детали трансфера Крала в «Вест Хэм»

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Журналист RT Лайам Тайлер раскрыл финансовые подробности трансфера Алекса Крала в «Вест Хэм».

«Стоимость аренды составляет £3 млн, сумма выкупа — £12 млн. Возможен бонус в размере дополнительных £5 млн. Для этого Кралу будет необходимо провести определённое количество матчей», — написал Тайлер в Twitter.

В нынешнем сезоне 23-летний Крал провёл за московский «Спартак» пять матчей и отметился одной результативной передачей.

Крал перешёл в столичный клуб в 2019 году. За это время чех провёл за «Спартак» 53 матча.

Ранее «Вест Хэм» объявил о подписании контракта с Кралом.

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