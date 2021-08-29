Sport24: «Челси» планирует сделать «Зениту» специальное разрешение на въезд в Англию

В лондонском футбольном клубе «Челси» всё ещё надеются провести матч первого тура Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом» на своём поле, несмотря на коронавирусные ограничения.

Как сообщает Sport24, английский клуб намерен предоставить специальные разрешения на въезд в Великобританию для всей делегации «Зенита». Причём это касается и бразильцев Малкома и Клаудиньо, а также колумбийца Барриоса, которые отправились в расположение своих национальных сборных и на данный момент находятся в странах «красной зоны».

Пока что правительство Великобритании не одобрило планы «Челси», а окончательное решение должно быть принято до 2 сентября.

Матч «Челси» — «Зенит» должен пройти 14 сентября.

Вместе с «Челси» и «Зенитом» в группе H выступят туринский «Ювентус» и «Мальмё».

Ранее в «Зените» сообщили, что гостевой матч ЛЧ с «Челси» может пройти на нейтральном поле.