В «Зените» сообщили, что гостевой матч ЛЧ с «Челси» может пройти на нейтральном поле

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В пресс-службе петербургского «Зенита» сообщили, что гостевой матч футбольной Лиги чемпионов с лондонским «Челси» может пройти на нейтральном поле из-за коронавирусных ограничений в Великобритании.
В «Зените» сообщили, что гостевой матч ЛЧ с «Челси» может пройти на нейтральном поле
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Действительно, существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с «Челси», — приводит слова пресс-службы сине-бело-голубых «Спорт-Экспресс».

В клубе отметили, что команды вместе с УЕФА следят за ситуациями и прорабатывают возможные решения, которые были бы оптимальными для всех.

«До 2 сентября должно быть принято окончательное решение», — сказали в «Зените».

Матч «Челси» — «Зенит» должен пройти 14 сентября.

Вместе с «Челси» и «Зенитом» в группе H выступят туринский «Ювентус» и «Мальмё».

Ранее защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/21.

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