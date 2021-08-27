Ракицкий: думаю, на «Газпром Арене» «подушим» «Челси» и «Ювентус» нашими болельщиками

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/21.

«Впечатления от жеребьёвки хорошие. Если честно, хотел «Ливерпуль». С «Челси» и «Ювентусом» уже играл, а с ними — нет. А так нормально. Очень крутые команды. Стадионы, болельщики у них тоже крутые. Но думаю, на «Газпром Арене» «подушим» «Челси» и «Ювентус» нашими болельщиками! Постараемся их задавить», — цитирует Ракицкого «Матч ТВ».

По результатам жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграет в группе H с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».

Ранее сообщалось, что «Зенит» не проигрывает московским клубам дома, в РПЛ, на протяжении 15 матчей.