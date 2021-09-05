Победа Хорватии в Братиславе, осечка Франции в Киеве, дубли Митровича и Депая: как начался пятый тур отбора к ЧМ-2022

Сборная Хорватии в гостях обыграла национальную команду Словакии и составила России компанию во главе группы H. Украина отобрала очки у Франции благодаря голу Николая Шапаренко и в пятый раз сыграла вничью в отборочном турнире. В то же время Александар Митрович отличился в четвёртом матче подряд и помог Сербии разгромить Люксембург, а Мемфис Депай принял активное участие в победе над Черногорией. При этом Израиль сенсационно взял верх над Австрией, а в составе хозяев дубль оформил Эран Захави.

Непростой успех Хорватии

После победы над Кипром сборная России набрала десять очков и вышла в единоличные лидеры группы H, но недолго оставалась в этом статусе. Уже пару часов спустя Хорватия на выезде взяла верх над Словакией и сравнялась с ней по числу баллов. Встреча на Национальном стадионе в Братиславе завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей, а автором единственного точного удара стал Марсело Брозович. На 86-й минуте полузащитник «Интера» почти идеально пробил в угол, застав врасплох Марека Родака. Хавбек в седьмой раз отличился за сборную, попутно прервав «сухую» серию продолжительностью без малого пять лет. В последний раз он огорчал исландцев в ноябре 2016-го, причём тогда разразился дублем.

При этом по числу опасных моментов словаки заметно превзошли противников. Да, большую часть своих 17 ударов они нанесли из-за пределов штрафной, но даже эти попытки несли угрозу для дебютанта сборной Хорватии Ивицы Ивушица. К мячу примерялись Владимир Вайсс и Юрай Куцка, а в концовке очень близок к голу был вышедший на замену Роберт Боженик. Форвард «Фортуны» из Дюссельдорфа получил пас от Онджея Дуды и пробил под перекладину. Однако сменщик Доминика Ливаковича совершил эффектный сейв и отстоял три очка для своей команды.

Таким образом, после пяти туров словаки имеют лишь одну победу в активе, что не мешает им занимать четвёртое место в секстете с шестью очками. При этом подопечным Штефана Тарковича удалось обыграть лишь сборную России, в то время как во встречах со Словенией, Мальтой и Кипром они довольствовались ничьей.

Пятая ничья Украины

В свою очередь, сборная Украины продлила уникальную серию, поделив очки с оппонентом в пятом матче квалификации подряд. Правда, на этот раз вряд ли кто-то осмелится критиковать её за подобный результат, ведь она встречалась с действующим чемпионом мира — Францией. И не стоит обращать внимание на то, что на поле так и не появились несколько лидеров трёхцветных, включая Килиана Мбаппе и Рафаэля Варана, а Карим Бензема отыграл всего 26 минут.

Коллектив Александра Петракова вышел вперёд в концовке первого тайма, но не смог удержать преимущество в счёте. Однако если точный удар Антони Марсьяля получился не самым эффектным, то гол Николая Шапаренко стал настоящим шедевром. 22-летний хавбек киевского «Динамо» вторым темпом поддержал атаку партнёров и по невероятной дуге отправил мяч точно в девятку ворот Уго Льориса, впервые отличившись в жёлто-синей футболке.

Второй тайм прошёл под диктовку подопечных Дидье Дешама, которые имели возможности не только выйти вперёд, но и создать комфортный задел. Но Антуан Гризманн и Адриен Рабьо не смогли оставить не у дел Андрея Пятова, а Мусса Диаби попал в штангу и не смог открыть счёт своим голам за сборную. Тем не менее Франция с девятью баллами всё равно сохранила лидерство в группе D, а Украина с пятью расположилась на третьей строчке. Столько же у Финляндии.

Невероятная результативность Митровича

Также старт пятого тура запомнился рядом впечатляющих индивидуальных выступлений. Одно из таких произошло в матче между сборными Сербии и Люксембурга, где своё имя на табло вновь зажёг Александар Митрович. Форвард «Фулхэма» забивал в каждой предыдущей встрече отбора и не стал нарушать традицию, сразу дважды поразив ворота противника. И подобное уже можно считать счастливой приметой. Ранее его дубли приносили «белым орлам» победы над Ирландией и Азербайджаном.

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Голы Митровича разделили всего 13 минут, причём оба были оформлены в классическом для центрфорварда стиле. В первом случае он открылся на линии офсайда, вбежал в штрафную и катнул низом, а во втором — точно пробил головой из пределов вратарской. Сербия получила комфортное преимущество, а Александар с семью мячами вернулся на первое место в гонке бомбардиров. В концовке он и вовсе мог оформить хет-трик, но вместо этого получил рассечение под глазом в ходе столкновения с защитником и покинул поле.

К этому моменту оппоненты уже успели обменяться точными ударами, причём у гостей гол оформил экс-полузащитник «Уфы» Оливье Тилль. Однако последнее слово осталось за хозяевами. На 96-й минуте подключившийся к атаке Никола Миленкович замкнул подачу с фланга и поставил жирную точку в противостоянии — 4:1. Подопечные Драгана Стойковича обошли Португалию по дополнительным показателям и заняли первое место в группе A, а Люксембург остался на третьем.

Сенсационная победа Израиля

Продлил свою результативную серию и ветеран сборной Израиля Эран Захави. Правда, если три дня назад он пусть и оформил хет-трик, но сделал это во встрече с Фарерскими островами, то на этот раз дважды забил Австрии. Оба мяча получились не самыми красивыми, но очень важными. На 33-й минуте он увеличил гандикап до трёх голов, а на 90-й установил окончательный счёт — 5:2.

При этом партнёры Захави отличались более изысканно. Манор Соломон и Шош-Зальман Вайссман — с помощью великолепных дальних ударов в девятку, а Мунас Даббур — после шикарной многоходовки. Под стать получились и ответы австрийцев. Кристоф Баумгартнер изящно перебросил выдвинувшегося навстречу голкипера, а Марко Арнаутович с неудобной ноги впечатал мяч в верхний угол. Но это позволило им лишь сократить отставание.

Сборная Израиля неожиданно разгромила участника 1/8 финала Евро-2020 и одержала третью победу подряд, что позволило ей взобраться на вторую строчку в группе F. На счету подопечных Вилли Руттенштайнера значится десять очков — больше только у Дании (15). Что касается Австрии, она проиграла во второй раз и с семью баллами опустилась на четвёртую позицию. А ведь всё могло сложиться иначе, если бы уже на девятой минуте главный арбитр не отменил гол Конрада Лаймера из-за игры рукой.

Дубль и селфи с фанатом Депая

В отличие от вышеописанной встречи, в матче между Нидерландами и Черногорией борьбы совсем не получилось. Подопечные Луи Ван Гала в семь раз (28:4) превзошли соперника по числу ударов по воротам, а те немногие шансы, что были у гостей, упустил форвард Стефан Мугоша. Сначала он не смог воспользоваться чудовищным обрезом Тирелла Маласии, а затем закопался в штрафной. В итоге в сетке гостей оказалось четыре безответных мяча.

Два из них пришлись на долю лидера оранжевых Мемфиса Депая. Сначала он реализовал 11-метровый, а затем неотразимо пробил в ближний угол. Это помогло ему довести общее число голов до шести и выйти на третье место в гонке бомбардиров, сравнявшись с Робертом Левандовски и Ромелу Лукаку. Правда, голландцу потребовалось провести пять матчей, в то время как его конкурентам — по три. Окончательно форвард «Барселоны» укрепился в качестве главного действующего лица на 90-й минуте, когда сфотографировался с выбежавшим на поле юным болельщиком.

Ещё по мячу на свой счёт записали Джорджиньо Вейналдум и Коди Гакпо, причём вингер ПСВ сделал это очень эффектно. Он получил пас в нескольких метрах от штрафной и пробил в притирку со штангой. Нидерланды сравнялись с Норвегией и вплотную подобрались к Турции, а Черногория опустилась на четвёртую строчку. Правда, шансы пробиться на чемпионат мира всё ещё остаются.