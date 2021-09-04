Губерниев: обидно, что порой Кипр нас возил

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от победы сборной России над Кипром (2:0) в матче пятого тура отборочного раунда к чемпионату мира — 2022.

«Первая победа сборной Валерия Карпина! 2:0! Многое в матче с Кипром решилось на шестой минуте. Когда Ерохин забил. Повели. Дальше стало проще. Да, было бы куда хуже, если б не забили. Главное, что выиграли! Немного, конечно, обидно, что Кипр порой нас возил. Но с кем не бывает? Игры вот только особо нет. Да и откуда она вдруг возьмётся? Футболисты всё те же в основном. Здесь важно набирать очки. Объективно побед над Словакией и Словенией должно хватить для первого места. С Хорватией там будет трудно, но надо обыгрывать остальных. Хорваты и без нас очки потеряют. Вперёд, Россия!» — написал Губерниев в своём Telegram.

В шестом туре квалификации ЧМ-2022 сборная России на своём поле сыграет с Мальтой. Встреча пройдёт 7 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнётся в 21:45 мск.

Ранее форвард сборной России Фёдор Смолов высказался о своей игре в матче с Кипром.