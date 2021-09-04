Смолов: рад, что поучаствовал в обоих голах в ворота сборной Кипра

Форвард сборной России по футболу Фёдор Смолов прокомментировал свою игру в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 против команды Кипра (2:0).

«Считаю, что голевые передачи — это тоже очень здорово. Это часть футбола. Я рад, что поучаствовал в обоих голах. Наша связка с Рифатом сработала теперь в обратном направлении. Я рад, что он забил дебютный мяч. На самом деле, самое важное — это победа. В том числе и для меня лично, я очень рад вернуться в сборную России. Киприоты точно заставили понервничать, но мы играли на выезде. Объективно, при своих трибунах они пошли вперёд, захотели отыграться. Мы могли забивать ещё в конце первого тайма второй мяч и успокоить игру, но получилось так, как получилось», — приводит слова форварда сборной России РФС.

Смолов отметился результативными передачами в обеих голевых атаках россиян.

Ранее телеведущий Соловьёв раскритиковал игру сборной России в матче с Кипром.