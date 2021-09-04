Милонов: сейчас Дзюбу вспоминают, как сон

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что время форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в сборной России прошло.

«Дзюба после всем известного фэйла смог преодолеть определенную психологическую травму и затем выходил, показывал хорошую игру. Сейчас же его вспоминают как сон ― он достойно играл, но проходит время, он уже не может выступать за сборную страны так, делал это раньше. Здесь нельзя держаться за кого-то и делать из национальной команды дом ветеранов спорта. Сборная должна быть в оптимальном состоянии. Если ты забивал ― хорошо, будет тебе благодарность. Однако ни в коем случае не оставайся любой ценой в сборной только ради того, чтобы там быть, чтобы все смотрели на тебя через губу и говорили: «А этот чего там делает?» — приводит слова Милонова «РБ Спорт».

Сборная России в отсутствие Дзюбы сумела набрать четыре очка в двух матчах и возглавляет свою отборочную группу к чемпионату мира-2022.

Ранее бывший вратарь сборной Кипра объяснил, почему считает Дзюбу великим игроком.