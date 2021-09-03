Победный мяч Классона, 70-й гол Левандовски и осечка Италии после Евро: чем закончился 4-й тур отбора на ЧМ-2022

Испания потерпела поражение от Швеции и впервые за 28 лет уступила в отборе на чемпионат мира. Победный гол в составе скандинавов оформил Виктор Классон из «Краснодара». Италия продлила до 35 матчей свою беспроигрышную серию после ничьей с Болгарией. Англия разгромила Венгрию со счётом 4:0. Поляк Роберт Левандовски забил 70-й мяч во встрече с Албанией и помог отличиться Гжегожу Крыховяку. Чем запомнились матчи четвёртого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года — в материале RT.

Стокгольмский синдром Испании

Главный сюрприз сентябрьских матчей в отборе на мундиаль-2022 преподнесла сборная Швеции. Скандинавы на своём поле обыграли испанцев и сместили их с первой строчки в группе B. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля, а победу им принёс полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

Начало встречи получилось богатым на события. Не прошло и пяти минут, как команды успели обменяться забитыми мячами. Героем обоих эпизодов оказался испанский полузащитник Карлос Солер, завоевавший недавно серебряную медаль Олимпийских игр. Сначала он воспользовался мягким навесом Жорди Альбы, после которого легко распечатал ворота Робина Ольсена.

Но после того, как шведы разыграли мяч с центра поля, Солер грубо ошибся с пасом назад на Серхио Бускетса. Этим шансом воспользовался Александр Исак. Шведский нападающий тут же подхватил снаряд и пробил по воротам сборной Испании, которые защищал Унай Симон. Происходящее совсем не было похоже на нулевую ничью, разыгранную командами на Евро-2020.

После такого бодрого начала игра успокоилась до второго тайма, когда испанцы попытались вернуть себе преимущество в счёте, но Ольсен своим двойным сейвом не допустил этого. Шведы ответили прорывом Деяна Кулушевски на левом фланге, после которого Классон точно пробил мимо Симона.

Полуфиналисты чемпионата Европы так и не оправились от этого шока и не создали моментов для отыгрыша. Испания потерпела первое поражение от Швеции за 15 лет, а заодно прервала выдающуюся беспроигрышную серию в отборочных турнирах мундиалей. Подопечные Луиса Энрике не проигрывали в 66 матчах подряд, а последнее поражение потерпели тоже от скандинавской команды — от Дании в 1993 году.

На шаг ближе к беспроигрышному рекорду

После победы на Евро-2020 сборная Италии оказалась в шаге от того, чтобы повторить мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии. Подопечные Роберто Манчини по итогам турнира оставались непобеждёнными в 34 матчах подряд, в то время как Испании и Бразилии удавалось избегать поражений в 35 играх. Сравняться с этими великими командами позволяла домашняя встреча с Болгарией, которую итальянцы этой весной уже обыгрывали со счётом 2:0.

Заявку на рекорд хозяева поля оформили уже спустя четверть часа после стартового свистка. Федерико Кьеза красиво прорвался к чужой штрафной, сыграл с Чиро Иммобиле в стеночку и открыл счёт. Но, как это дважды уже случалось на Евро, после гола 23-летнего вингера последовал ответный мяч. Итальянцы уже доигрывали первый тайм, как вдруг болгары убежали в быструю контратаку, которую завершил игрок Серии B Атанас Илиев.

Во второй половине встречи хозяева поля совсем не были похожи на чемпионов Европы. Реализовать свои моменты у них никак не получалось, а после первых замен исчезли даже попытки вновь вырваться вперёд. Скуадра адзурра в третий раз подряд не смогла одержать победу в основное время, но свою главную цель выполнила и стала командой, которая не проигрывала на протяжении 35 матчей. В следующий раз подопечные Манчини встретятся со Швейцарией, и в этой игре у них будет шанс показать лучшую в истории футбола беспроигрышную серию.

Четыре безответных гола в венгерские ворота

Финалисты последнего Евро англичане одержали четвёртую победу подряд в отборе на ЧМ-2022, чего, кроме них, пока добились только датчане. Очередные три очка подопечные Гарета Саутгейта набрали в матче со сборной Венгрии, которая вплотную преследовала их в группе I.

Первый тайм встречи откровенно разочаровал. Англичане не нанесли ни одного удара в створ, а хозяева поля не спешили их за это наказывать. Но после перерыва дела у гостей пошли в гору. Первым отличился Рахим Стерлинг, замкнувший прострел вдоль ворот. После гола он снял футболку и почтил память популярной на его родной Ямайке стримерши Стеффи Грегг, которая скончалась в 26 лет от коронавируса.

Спустя несколько минут Стерлинг помог удвоить счёт Гарри Кейну, который так и не стал его одноклубником в текущем сезоне. Форвард «Тоттенхэма» забил в 13-м подряд матче квалификации на крупные турниры, в которых принимал участие. Всего же он оформил 39-й гол и вплотную приблизился к первой пятёрке лучших бомбардиров сборной.

Вскоре счёт в матче стал уже разгромным. Защитник Гарри Магуайр пробил после розыгрыша углового, и венгерский вратарь Петер Гулачи не смог отбить мяч в поле. Под занавес он допустил ещё одну серьёзную ошибку, когда пропустил под собой удар со стороны 22-летнего Деклана Райса. Венгры почти никак не беспокоили Джордана Пикфорда, который в 20-й раз сыграл на ноль за сборную.

Погоня Левандовски за Роналду

Польша заново включилась в борьбу за попадание на чемпионат мира. Первые три матча принесли команде Роберта Левандовски всего лишь четыре очка и четвёртое место в группе I, но благодаря победе над Албанией они обогнали балканцев и сравнялись по очкам с венграми.

Пока болельщики обсуждают бомбардирский рекорд Криштиану Роналду, Левандовски напомнил, что из действующих европейских футболистов он занимает второе место после португальца. Форвард «Баварии» открыл счёт в матче с албанцами, головой завершив розыгрыш штрафного в первом тайме. Он забил свой 70-й мяч в составе сборной, при этом опережая Роналду по среднему количеству голов за матч.

Гости смогли достаточно быстро сравнять счёт, но ещё до перерыва поляки снова вышли вперёд стараниями Адама Буксы, для которого это был первый матч в составе национальной команды. Во втором тайме Левандовски опять обратил на себя внимание великолепным проходом по правому флангу, который, правда, не принёс ему дубль. В последний момент ему пришлось простреливать вдоль линии ворот, и на этот пас отреагировал Гжегож Крыховяк. Полузащитник «Краснодара» оформил свой пятый гол за сборную в карьере. Точку в матче поставил Кароль Линетты, которому албанцы уже совершенно не мешали забить за минуту до окончания основного времени.

Продолжение армянского чуда

Сборная Армении продолжает удивлять в нынешнем отборе на чемпионате мира. По итогам игрового дня она сохранила за собой лидерство в группе J, где также собраны Германия, Румыния и Исландия. В четвёртом туре подопечные Хоакина Капарроса играли в гостях с Северной Македонией и поделили с ней очки.

С одной стороны, этот результат не может порадовать армянских болельщиков. В предыдущих трёх турах сборная выиграла все матчи. Но при этом ей пришлось постараться, чтобы избежать поражения в Скопье, и одно очко в такой ситуации может считаться удачным исходом. Македонцы пробили 13 раз по воротам Давида Юрченко, но ни один их удар не стал голевым.

В следующем матче Армению ждёт самое непростое испытание — игра с Германией, у которой пока в активе девять очков. После неудачного Евро-2020 немцы обыграли Лихтенштейн с довольно скромным счётом 0:2.