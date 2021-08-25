Кейн объявил о решении остаться в «Тоттенхэме»

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Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил, что останется в клубе на ближайший сезон.
Кейн объявил о решении остаться в «Тоттенхэме»
  • Reuters

«Было невероятно видеть приём болельщиков «Тоттенхэма» в воскресенье и прочитать некоторые из сообщений поддержки, которые я получил за последние несколько недель.

Я останусь в «Тоттенхэме» этим летом и буду на 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха», — написал Кейн в своём Twitter.

Контракт между футболистом и клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 23 мяча и отдал 14 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не оставляет попыток приобрести Кейна.

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