Источник: «Манчестер Сити» не оставляет надежд приобрести Кейна

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Руководство «Манчестер Сити» продолжает размышлять над приобретением форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
Источник: «Манчестер Сити» не оставляет надежд приобрести Кейна
  • © Reuters

Как сообщает Goal, покупка нападающего сборной Англии остаётся главной целью «горожан» в летнее трансферное окно, несмотря на слухи о возможном переходе португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 23 мяча (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач. За лондонский клуб форвард дебютировал в 2011 году.

СМИ ранее сообщали, что если переход Кейна состоится, то «Сити» установит новый трансферный рекорд в истории Английской премьер-лиги. Нынешнее достижение было установлено, когда клуб приобрёл полузащитника Джека Грилиша у «Астон Виллы» за €117 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить за Кейна рекордную сумму.

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