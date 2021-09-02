Бельгия крупно обыграла Эстонию в отборе к ЧМ-2022
- Reuters
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Встреча, проходившая на «А. Ле Кок Арене» в Таллине, завершилась поражением хозяев со счётом 2:5.
У бельгийцев дублем отметился Ромелу Лукаку, также забивали Ханс Ванакен, Аксель Витсель и Томас Фоке. У Эстонии отличились Маттиас Кяйт и Эрик Сорга.
Бельгия имеет 10 очков после четырёх туров, команда возглавляет группу Е. У эстонцев нет набранных очков.
Ранее сообщалось, что Испания проиграла Швеции в матче отбора к ЧМ-2022.