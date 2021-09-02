Рекорд Роналду, удаление Кунде и очередная ничья Украины: как начался четвёртый тур отбора к ЧМ-2022

Криштиану Роналду помог Португалии одержать волевую победу над Ирландией и установил новый рекорд по количеству голов за сборные. Французский защитник Жюль Кунде получил необязательную красную карточку в противостоянии с Боснией и Герцеговиной. Украина на вызде сенсационно разошлась миром с Казахстаном. А Нидерланды довольствовались ничьей в первом матче после возвращения Луи ван Гала. Чем запомнились матчи четвёртого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года — в материале RT.

Невероятная концовка в Нур-Султане

На Евро-2020 сборная Украины стала одним из главных открытий, впервые в истории пробившись в плей-офф турнира и добравшись до полуфинала. Однако осенью её ждало возвращение к непростым будням — квалификации ЧМ-2022. Отбор соседи начали не слишком удачно — с трёх ничьих. И если мирный исход противостояния с Францией достоин похвалы, то потери очков в матчах с Казахстаном и Финляндией получились незапланированными.

Вдобавок команду покинул главный творец успеха на первенстве континента Андрей Шевченко. Его место занял бывший наставник юношеских сборных страны Александр Петраков, главным результатом которого является победа на ЧМ U-20 в 2019-м.

Однако дебют во взрослом футболе для него получился неудачным. Украина вновь разошлась миром с Казахстаном, на этот раз на выезде — 2:2. В данном случае специалист вправе сетовать на фортуну, ведь его подопечные нанесли 25 ударов по воротам соперника, девять из которых пришлись в створ, и трижды попали в штангу.

Удача улыбнулась гостям лишь в самом начале встречи, когда Стас Покатилов запустил мяч за шиворот после дальнего выстрела Романа Яремчука. В дальнейшем голкипер исправился и совершил в общей сложности семь сейвов.

В концовке хозяева начали регулярно ловить оппонентов на контратаках, и на 74-й минуте это сработало. Александр Караваев не удержал Руслана Валиуллина на правом фланге обороны, и тот спокойно пробил в ближний угол. В дополнительное время фаворит, казалось, всё же вырвал важнейшую победу. Вышедший на замену Даниил Сикан в первом же матче за сборную поразил чужие ворота. Но на 96-й минуте Караваев вновь не удержал Валиуллина и позволил ему оформить дубль. В довершение всех бед в преддверии встречи с Францией дисквалификации заработали Виталий Миколенко и Александр Зинченко.

Театр одного актёра в Фару

Главным же событием игрового дня стало противостояние Португалии и Ирландии в Фару. Всё дело в настоящем театре одного актёра, который устроил Криштиану Роналду. Причём в этой встрече он успел побывать как в роли героя, так и антигероя.

В первом тайме пятикратный обладатель «Золотого мяча» отметился исключительно со знаком минус, не реализовав пенальти. Вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» футболист пробил в левый от себя угол, но Гэвин Базуну, вратарь «Портсмута», выступающего в третьем по силе дивизионе Англии, угадал направление полёта мяча.

Возможно, португальца сбил поступок Дары О’Ши, который откатил мяч в сторону, когда соперник готовился исполнить одиннадцатиметровый. Роналду не сдержался и дал защитнику пощёчину. Судья Матей Юг пожалел звезду и не стал показывать даже жёлтую карточку. Зато в концовке тайма хозяев наказал открывший счёт Джон Иган.

Развязка наступила в концовке, когда Криштиану в одиночку перевернул ход неудачно складывающегося матча. На 89-й минуте он замкнул подачу с фланга и восстановил равновесие на табло. Попутно капитан побил рекорд иранца Али Даеи по количеству голов за национальные команды. Мало того, сборная Ирландия — 45-я, чьи ворота он поражал за свою карьеру.

А в ходе одной из последних атак в добавленное арбитром время Роналду вовсе оформил дубль и принёс Португалии волевую победу. Всего в его активе теперь значатся 111 голов в составе «Селесао».

Необязательное удаление в Страсбурге

А вот действующие чемпионы мира французы потери очков не избежали. В родных стенах они неожиданно не сумели обыграть Боснию и Герцеговину — 1:1. Матч в целом получился для подопечных Дидье Дешама не слишком удачным. Они много владели мячом, но не могли взломать насыщенную оборону соперника, зато гости отвечали куда более опасными контратаками.

Одна из них закончилась голом опытнейшего Эдина Джеко на 36-й минуте. Форвард отправил мяч в ворота без шансов для Уго Льориса из-за пределов штрафной. К слову для него данный гол стал юбилейным 60-м в составе сборной.

Фаворит практически моментально отыгрался благодаря удачной подаче корнера. Вернувшийся в «Атлетико» Антуан Гризманн головой отправил снаряд в сетку. Ибрагим Шехич вытащил мяч рукой уже за линией, что не ускользнуло от взглядов судейской бригады.

Однако в самом начале второго тайма хозяев подвёл Жюль Кунде. Защитник пошёл в необъяснимо грубый подкат возле чужой лицевой и изначально получил за своё нарушение жёлтую карточку. Но после просмотра повтора Сандро Шерер изменил решение и показал французу красную.

В меньшинстве трёхцветные оказались не в состоянии вырвать победу и продлили безвыигрышную серию во всех турнирах до четырёх встреч. В довершение всех бед в самой концовке встречи повреждение получил Килиан Мбаппе.

Спасительный гол со штрафного в Стамбуле

Сборная Турции великолепно начала квалификацию. В двух первых матчах подопечные Шенола Гюнеша обыграли Нидерланды и Норвегию с общим счётом 7:2. Однако во встречах с уступающими в классе соперниками они неожиданно принялись огорчать собственных болельщиков.

Сначала команда в родных стенах не удержала победу над скромной Латвией. Хозяева вели 3:1, но умудрились пропустить дважды и потеряли два очка. В первый день осени ситуация полностью повторилась в противостоянии с Черногорией.

Турки великолепно начали поединок и к 30-й минуте дважды поразили ворота оппонента. Дженгиз Ундер сначала сам нанёс красивый удар из-за пределов штрафной, а затем ассистировал Юсуфу Языджы.

Однако незадолго до перерыва Адаму Марушичу удалось сократить отставание в счёте до минимума. Развязка же наступила на седьмой добавленной ко второму тайму минуте. Гости заработали опасный штрафной, с которого вышедший на замену Ристо Радунович отправил снаряд прямо в дальнюю девятку — 2:2.

Возвращение ван Гала в Осло

Очередная осечка конкурента подарила возможность выйти на первое место в группе G Нидерландам и Норвегии. Однако они в очной встрече победителя также выявить не смогли — 1:1. «Оранжевые» в первом матче после возвращения Луи ван Гала горели желанием набрать три очка, но не справились с задачей.

С первых минут гости обрушили шквал атак на ворота соперника. Скандинавы не только сдержали стартовый натиск, но и открыли счёт в середине тайма. Примечательно, что Эрлинг Холанд записал себе в актив лишь дебютный гол в квалификаци.

Впрочем, голландцам быстро удалось отыграться. Дави Классену помог отличиться рикошет от ноги защитника. После перерыва фаворит продолжил нагнетать давление, но самый явный шанс упустил всё тот же Холанд. Форвард нанёс опаснейший удар из пределов штрафной, и подопечных ван Гала спасла штанга. Таким образом, турки сохранили лидерство, но сразу три команды отстают от них на одно очко.