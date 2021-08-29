Матч России и Хорватии смогут посетить более 20 тысяч зрителей
- Reuters
О согласовании с Роспотребнадзором увеличения разрешённого количества зрителей на стадионе сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
«Дополнительно к ранее выпущенным 3 тыс. билетов будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B, C, доступ на которые получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что зрителям без сертификата или документа, удостоверяющего личность, будет отказано в проходе на стадион.
Матч Россия — Хорватия пройдёт 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин заменит защитника «Краснодара» Сергея Петрова в сборной России на матчи отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.