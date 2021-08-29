Матч России и Хорватии смогут посетить более 20 тысяч зрителей

Короткая ссылка
На матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 году между сборными России и Хорватии смогут присутствовать более 20 тыс. зрителей.
Матч России и Хорватии смогут посетить более 20 тысяч зрителей
  • Reuters

О согласовании с Роспотребнадзором увеличения разрешённого количества зрителей на стадионе сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Дополнительно к ранее выпущенным 3 тыс. билетов будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B, C, доступ на которые получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что зрителям без сертификата или документа, удостоверяющего личность, будет отказано в проходе на стадион.

Матч Россия — Хорватия пройдёт 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин заменит защитника «Краснодара» Сергея Петрова в сборной России на матчи отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить