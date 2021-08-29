Сутормин заменит Петрова в сборной России на матчах отборочного раунда ЧМ-2022

Короткая ссылка
Нападающий петербургского «Зенита» Алексей Сутормин получил вызов в сборную России на матчи отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.
Сутормин заменит Петрова в сборной России на матчах отборочного раунда ЧМ-2022
  • © РФС

Как сообщает пресс-служба национальной команды, Сутормин заменит защитника «Краснодара» Сергея Петрова, получившего травму на тренировке.

В рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года российские футболисты 1 сентября  сыграют с Хорватией в Москве, 4 сентября — в Никосии с Кипром, 7 сентября — с Мальтой снова в Москве.

Ранее сообщалось, что полузащитник французского «Ренна» Ловро Майер получил вызов в сборную Хорватии на матчи отборочного раунда чемпионата мира 2022 года вместо хавбека испанского клуба «Реал Мадрид» Луки Модрича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить