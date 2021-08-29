Сутормин заменит Петрова в сборной России на матчах отборочного раунда ЧМ-2022

Нападающий петербургского «Зенита» Алексей Сутормин получил вызов в сборную России на матчи отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, Сутормин заменит защитника «Краснодара» Сергея Петрова, получившего травму на тренировке.

В рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года российские футболисты 1 сентября сыграют с Хорватией в Москве, 4 сентября — в Никосии с Кипром, 7 сентября — с Мальтой снова в Москве.

Ранее сообщалось, что полузащитник французского «Ренна» Ловро Майер получил вызов в сборную Хорватии на матчи отборочного раунда чемпионата мира 2022 года вместо хавбека испанского клуба «Реал Мадрид» Луки Модрича.