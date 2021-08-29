Майер вызван в сборную Хорватии вместо Модрича перед матчем с Россией

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Полузащитник французского «Ренна» Ловро Майер получил вызов в сборную Хорватии на матчи отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.
Майер вызван в сборную Хорватии вместо Модрича перед матчем с Россией
  • AFP

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Таким образом, Майер заменит в хорватской сборной полузащитника испанского клуба «Реал Мадрид» Луку Модрича, получившего травму.

Матч Россия — Хорватия пройдёт 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев прибыл в расположение сборной России на матчи отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

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