Майер вызван в сборную Хорватии вместо Модрича перед матчем с Россией
- AFP
Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Таким образом, Майер заменит в хорватской сборной полузащитника испанского клуба «Реал Мадрид» Луку Модрича, получившего травму.
Матч Россия — Хорватия пройдёт 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев прибыл в расположение сборной России на матчи отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.