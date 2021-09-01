Гол Гризманна спас Францию от поражения в матче отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной

Сборная Франции сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге и завершилась со счётом 1:1.

В составе сборной Франции забитым мячом отметился Антуан Гризманн. У команды Боснии и Герцеговины — Эдин Джеко.

Таким образом, Франция набрала восемь очков и расположилась на первом месте в турнирной таблице группы D. Босния и Герцеговина с двумя очками идёт на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что Россия сыграла вничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022.