Казахстан и Украина сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2022

Сборные Казахстана и Украины сыграли вничью в матче четвёртого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:2.

В составе сборной Украины забитыми мячами отметились Роман Яремчук и Николай Шапаренко. У команды Казахстана дублем отметился Руслан Валиуллин.

Таким образом, Казахстан набрал два очка и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице группы D. Украина с четырьмя очками осталась на второй позиции.

Ранее сообщалось, что сборная России в полном составе провела тренировку перед игрой с Хорватией.