Казахстан и Украина сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2022

Короткая ссылка
Сборные Казахстана и Украины сыграли вничью в матче четвёртого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года.
Казахстан и Украина сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2022
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:2.

В составе сборной Украины забитыми мячами отметились Роман Яремчук и Николай Шапаренко. У команды Казахстана дублем отметился Руслан Валиуллин.

Таким образом, Казахстан набрал два очка и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице группы D. Украина с четырьмя очками осталась на второй позиции.

Ранее сообщалось, что сборная России в полном составе провела тренировку перед игрой с Хорватией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить