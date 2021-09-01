Казахстан и Украина сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2022
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:2.
В составе сборной Украины забитыми мячами отметились Роман Яремчук и Николай Шапаренко. У команды Казахстана дублем отметился Руслан Валиуллин.
Таким образом, Казахстан набрал два очка и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице группы D. Украина с четырьмя очками осталась на второй позиции.
Ранее сообщалось, что сборная России в полном составе провела тренировку перед игрой с Хорватией.