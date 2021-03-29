Упущенная победа Украины, обидное поражение Грузии и сенсационный успех Армении: чем завершился 2-й тур отбора к ЧМ-2022

Сборная Украины на последних минутах упустила победу над Финляндией из-за грубой ошибки защитника Виталия Миколенко. Грузия, несмотря на гол футболиста «Рубина» Хвичи Кварацхелии, в добавленное арбитром время позволила Испании забить решающий мяч и проиграла. Армения дома оказалась сильнее Исландии и теперь делит лидерство в группе J с Германией. А Златан Ибрагимович отдал вторую результативную передачу после возвращения в национальную команду Швеции. Чем запомнились матчи последнего игрового дня второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года — в материале RT.

Великолепный старт Армении

Сборная Армении после прихода на пост главного тренера экс-наставника «Севильи», «Атлетика» и ряда других испанских команд Хоакина Капарроса переживает серьёзный подъём. В прошлом году она повысилась в классе в Лиге наций, а 2021-й начала с двух побед подряд в отборочном этапе чемпионата мира — 2022 над Лихтенштейном и Исландией. Команда смогла набрать шесть очков, несмотря на отсутствие травмированного капитана Генриха Мхитаряна.

Причём обыграть «карликового» соперника на выезде армянам удалось лишь с минимальным счётом благодаря автоголу на 83-й минуте. В домашнем матче с исландцами они при поддержке своих болельщиков смотрелись куда увереннее.

Большую часть встречи считающиеся фаворитами гости владели преимуществом, но во втором тайме пропустили два безответных мяча. Тигран Барсегян сначала отличился самостоятельно, а затем ассистировал Хорену Байрамяну. Теперь в активе полузащитника «Ростова» два гола в пяти матчах в составе национальной команды. А подопечные Капарроса делят первое место в группе J с Германией и не знают поражений на протяжении семи встреч во всех турнирах. Под руководством испанца они уступили только Северной Македонии на старте последнего сезона Лиги наций.

Важный мяч Кварацхелии

Ещё более громкую сенсацию едва не сотворила сборная Грузии, которая принимала Испанию. Чемпионы мира начали квалификацию с ничьей в противостоянии с Грецией, а потому потеря очков в Тбилиси их ни в коем случае не устраивала.

Однако к этому всё шло большую часть встречи. Мало того, незадолго до перерыва хозяевам удалось открыть счёт. Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия аккуратным ударом из пределов штрафной отправил мяч в дальний угол и наверняка ещё больше повысил свою трансферную стоимость.

Подопечные Луиса Энрике отыгрались в самом начале второго тайма благодаря голу Феррана Торреса, но игра у них откровенно не ладилась. Моменты у ворот Георгия Лории практически не возникали.

Однако на 92-й минуте гости неожиданно вырвали победу. Даниэль Ольмо увидел, что голкипер соперника слишком далеко выдвинулся вперёд и метров с 30 нанёс точный выстрел. Лория пытался спасти свою команду, но лишь подправил снаряд в дальнюю девятку. Тут же хозяева остались в меньшинстве после удаления Левана Шенгелии. Полузащитник грузин шипами влетел в голень Педри и получил прямую красную карточку.

Результативная ошибка Миколенко

А вот сборная Украины отметилась, скорее, со знаком минус. Неслучайно полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко подчёркивал, что в случае осечки в домашнем матче с Финляндией ничья во встрече с Францией несколько дней назад не будет иметь значения.

После успешной игры с действующим чемпионом мира подопечные Андрея Шевченко не смогли отобрать три очка у уступающего в классе соперника. Хозяева на протяжении 90 минут владели преимуществом, но с большим трудом преодолевали насыщенную оборону оппонента. Однако незадолго до финального свистка они всё же открыли счёт. Вышедший на замену натурализованный бразилец Жуниор Мораес забил дебютный мяч в составе национальной команды.

Удержать минимальное преимущество украинцам не удалось. В концовке они прижались к своим воротам и пропустили. Главным антигероем стал Виталий Миколенко, который на 88-й минуте в собственной штрафной подарил мяч Теэму Пукки, нарушил на нём правила и получил красную карточку. Пенальти реализовал сам пострадавший, хотя Георгий Бущан угадал направление удара и был близок к тому, чтобы спасти команду.

Эффектный голевой пас Ибрагимовича

Возвращение Златана Ибрагимовича в сборную стало главным событием шведского футбола в 2021 году. Проводящий великолепный сезон 39-летний нападающий решил, что снова готов помочь национальной команде.

И в двух первых матчах отборочного этапа ЧМ-2022 ветеран доказал, что действительно может быть полезен «тре крунур» даже в столь солидном возрасте. Единственный мяч в игре с Грузией полузащитник «Краснодара» Виктор Классон забил именно с его передачи.

В выездной встрече с Косовом Ибрагимович помог открыть счёт Людвигу Аугустинсону. Причём Златан отдал пас партнёру пяткой в фирменном стиле, воспользовавшись ошибкой вратаря на выходе. Оказался причастен форвард и к голу Александера Исака. На 70-й минуте шведы заработали пенальти, и ветеран вполне мог забить 63-й мяч в составе сборной, но к тому моменту покинул поле. Зато теперь в его активе значатся 118 матчей за национальную команду. По этому показателю он занимает шестое место. Лидирует Андерс Свенссон (147).

Не реализованный Мбаппе пенальти

Если Испания в субботу едва не потеряла очки в матче с Грузией, то остальные гранды одержали более-менее уверенные победы. Так, Франция после осечки во встрече с Украиной на выезде обыграла ещё одну сборную, представляющую страну бывшего СССР (Казахстан), 2:0. Забитым мячом отметился Усман Дембеле, а Сергей Малый поразил собственные ворота.

Отличный шанс отличиться незадолго до финального свистка имел и Килиан Мбаппе, однако его удар с одиннадцатиметровой отметки парировал Александр Мокин. Любопытно, что с 2019-го действующие чемпионы мира реализовали лишь три пенальти из семи во всех турнирах. Ещё одной ложкой дёгтя для фаворита стала травма колена Антони Марсьяля, который вынужден был покинуть поле по ходу второго тайма.

Англия с аналогичным счётом обыграла Албанию и вышла в лидеры группы I. При этом главным героем в составе британцев стал Гарри Кейн, который открыл счёт и отдал результативную передачу на Мэйсона Маунта. Теперь в активе нападающего «Тоттенхэма» значатся 33 гола в составе «трёх львов», а в списке лучших бомбардиров команды в истории он занимает шестое место.

Два безответных мяча в ворота сборной Болгарии отправила и Италия. Любопытно, что «скуадра адзурра» под руководством бывшего тренера «Зенита» Роберто Манчини не проигрывает 24 матча. Это самая длинная подобная серия команды с 2006-го. Наконец, Германия на выезде обыграла Румынию с минимальным счётом благодаря голу Сержа Гнабри на 16-й минуте.