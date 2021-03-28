Испания в компенсированное время вырвала победу в матче отбора ЧМ-2022 с Грузией

Сборная Испании одержала победу над национальной командой Грузии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча, прошедшая в Тбилиси, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе сборной Грузии на 43-й минуте отличился хавбек казанского «Рубина» Хвича Кварцхелия.

Команда Испании ответила голами Феррана Торреса, забившего на 56-й минуте, и Даниэля Ольмо, отличившегося на второй компенсированной ко второму тайму минуте.

Грузинская команда в компенсированное время также осталась вдесятером. Прямую красную карточку получил Леван Шенгелия.

В параллельном матче Армения со счётом 2:0 одержала победу над Исландией, а Дания со счётом 8:0 разгромила Молдавию.

Ранее сообщалось, что сборная Франции по футболу обыграла Казахстан в отборе ЧМ-2022.