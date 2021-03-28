Испания в компенсированное время вырвала победу в матче отбора ЧМ-2022 с Грузией
- Reuters
Встреча, прошедшая в Тбилиси, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе сборной Грузии на 43-й минуте отличился хавбек казанского «Рубина» Хвича Кварцхелия.
Команда Испании ответила голами Феррана Торреса, забившего на 56-й минуте, и Даниэля Ольмо, отличившегося на второй компенсированной ко второму тайму минуте.
Грузинская команда в компенсированное время также осталась вдесятером. Прямую красную карточку получил Леван Шенгелия.
В параллельном матче Армения со счётом 2:0 одержала победу над Исландией, а Дания со счётом 8:0 разгромила Молдавию.
Ранее сообщалось, что сборная Франции по футболу обыграла Казахстан в отборе ЧМ-2022.