Сборная Франции по футболу обыграла Казахстан в отборе ЧМ-2022
- Reuters
Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась в пользу гостей — 2:0.
На 19-й минуте отличился Усман Дембеле, а на 44-й мяч в свои ворота забил Сергей Малый.
На 75-й минуте французы могли довести счёт до разгромного, но Килиан Мбаппе не реализовал пенальти.
Таким образом, действующие чемпионы мира набрали четыре очка.
Ранее сообщалось, что Игорь Смольников из-за травмы не полетит со сборной России в Словакию на матч отбора к чемпионату мира.