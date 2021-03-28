Сборная Франции по футболу обыграла Казахстан в отборе ЧМ-2022

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Сборная Франции на выезде одержала победу над командой Казахстана в матче второго тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
Сборная Франции по футболу обыграла Казахстан в отборе ЧМ-2022
  • Reuters

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась в пользу гостей — 2:0.

На 19-й минуте отличился Усман Дембеле, а на 44-й мяч в свои ворота забил Сергей Малый.

На 75-й минуте французы могли довести счёт до разгромного, но Килиан Мбаппе не реализовал пенальти.

Таким образом, действующие чемпионы мира набрали четыре очка.

Ранее сообщалось, что Игорь Смольников из-за травмы не полетит со сборной России в Словакию на матч отбора к чемпионату мира.

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