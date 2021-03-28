Скандал с Роналду в Сербии, волевая победа Белоруссии и сенсация от Люксембурга: как стартовал 2-й тур отбора к ЧМ-2022

Португалия упустила победу в выездном матче с Сербией, выигрывая по ходу встречи два мяча. При этом судья ошибочно не засчитал гол Криштиану Роналду в концовке. Белоруссия взяла верх над ослабленной из-за вспышки коронавируса Эстонией, хотя дважды уступала в счёте. Люксембург сенсационно увёз три очка из Ирландии, а Мальта отобрала баллы у Словакии. Кроме того, противостояние Нидерландов и Латвии впервые в истории квалификации судила женщина — Стефани Фраппар. Как начался второй тур отборочного этапа чемпионата мира-2022 — в материале RT.

Второй подряд провал Словакии

Самый неожиданный результат игрового дня был зафиксирован в группе Н, в которую попала сборная России. Следующий соперник команды Станислава Черчесова, сборная Словакии, дома потерял очки в противостоянии с Мальтой — 2:2. Хотя даже очко, набранное хозяевами в Трнаве, следует считать достижением, поскольку в первом тайме подопечные Стефана Тарковича не наработали и на него.

Номинальные фавориты пары пропустили дважды уже к 20-й минуте и не нанесли ни одного удара в створ чужих ворот. Лишь разговор с тренером в перерыве воодушевил словаков. По возвращении на поле они включили совершенно другие скорости, прессинг и движение мяча. Это вылилось в точные удары Давида Стрелеца и Милана Шкриньяра, но окончательно гостей не сломило. Они закрылись в обороне и добыли ничью. Также мальтийцы прервали 13-матчевую безголевую серию в гостевых встречах квалификации ЧМ и ЧЕ, а дважды отличились на выезде впервые с 2001-го, когда дали бой Чехии (но всё же проиграли 2:3).

Словаки же после двух встреч отборочного этапа имеют в своём активе лишь два очка, ведь в первом туре они на выезде не смогли переиграть другого уступающего в классе оппонента — Кипр (0:0).

Упущенная победа Чехии

Чехи в субботу тоже дали повод говорить о себе с уважением. Дома коллектив Ярослава Шильгавы остановил самих бельгийцев, занимающих первое место в рейтинге ФИФА. Более того, хозяевам на 50-й минуте удалось открыть счёт. Ворота Тибо Куртуа поразил Лукаш Провод.

Всё могло бы закончиться для чехов победой, не окажись в рядах соперника связки Кевин Де Брёйне — Ромелу Лукаку. Первый сделал 20-ю голевую передачу в текущем сезоне, если принимать в расчёт матчи за клуб и сборную, а второй отличился в десятой подряд встрече квалификации ЧМ и ЧЕ.

Тем не менее чехи уходили в подтрибунное помещение с гордо поднятыми головами. Они не просто отобрали очки у серьёзного оппонента, но и по игре выглядели не хуже. Ведь только в каркас ворот они попали дважды, но от Михала Крменчика и Яна Боржила удача отвернулась.

Гнев португальцев в Сербии

По итогам матча с Сербией сборная Португалии осталась недовольна как собой, так и судейством. Собой — поскольку Криштиану Роналду и его партнёры не удержали перевес в два мяча, хотя дубль Диогу Жоты к 36-й минуте обещал им лёгкую прогулку. Однако во втором тайме балканцы усилиями Филипа Костича и Александара Митровича счёт сравняли. Более того, нападающий «Фулхэма» забил 39-й мяч в составе национальной команды и стал лучшим бомбардиром в её истории. В активе Степана Бобека на один гол меньше.

Что до судейства, то португальцы остались крайне недовольны спорным эпизодом в концовке матча. После удара Роналду мяч пересёк линию ворот, что подтвердили и замедленные повторы с разных ракурсов, и скриншоты стоп-кадров. Однако рефери Дэнни Маккели гол не засчитал, а система VAR в квалификации ЧМ-2022 не работает.

Гнев Криштиану оказался настолько сильным, что он швырнул капитанскую повязку на газон.

Дубль Лисаковича в Белоруссии

Не менее громкая сенсация едва не случилась на стадионе «Динамо», где сборная Белоруссии принимала эстонцев. Коллектив из Прибалтики буквально накануне визита в Минск из-за коронавируса потерял 15 человек и главного тренера Томаса Хэберли. Его в экстренном порядке заменил бывший наставник национальной команды Мартину Рейму, которому пришлось серьёзно поломать голову, чтобы заполнить заявку. А потому вызов получали как футболисты, уже закончившие международную карьеру, так и молодые игроки, которые только ждали подобного шанса.

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Белорусы, напротив, к этой встрече готовились целенаправленно. Соседи провели короткий сбор, сыграли товарищеский матч с Гондурасом, сформировали основу из тех, кто ярко провёл стартовый тур Высшей лиги. И планировали выжать максимум из преимущества домашней арены, на трибуны которой пришли свыше трёх с половиной тысяч человек. Однако триумфальный старт едва не обернулся провалом.

Дважды гости вели в счёте, удивляя соперника довольно качественной игрой в обороне и толковыми контратаками. И, возможно, они бы даже увезли из Минска очки, но не хватило сил. Отчасти из-за разницы в классе и кондициях с соперником, отчасти по причине неоднозначных судейских решений.

Например, после того, как Хенри Аниер открыл счёт, Роберт Хеннеси назначил спорный пенальти и перед самым перерывом позволил форварду московского «Локомотива» Виталию Лисаковичу восстановить паритет. Когда же команды обменялись голами во втором тайме, рефери за 14 минут показал две жёлтые карточки Карлу Ойгусу. Получив численное преимущество, хозяева дожали соперника благодаря в том числе второму точному удару Лисаковича — 4:2.

Историческое достижение Фраппар

Сразу несколько знаковых событий произошло и в матче с не самой громкой вывеской Нидерланды — Латвия. После неудачи в стартовом туре оранжевые одержали дежурную победу благодаря голам Стивена Бергёиса и Люка де Йонга — 2:0.

Однако важен здесь не столько результат, сколько персона главного арбитра. Впервые в истории квалификационный матч ЧМ обслуживала женщина. Стефани Фраппар к своим 37 годам уже работала на высочайшем уровне (например, судила финал женского ЧМ-2019, а также игру Лиги 1 между «Амьеном» и «Страсбургом»).

А после того, как француженка полтора года назад получила назначение на встречу за Суперкубок УЕФА, стало понятно, что её присутствие на постоянной основе на матчах сборных — лишь вопрос времени. В итоге никаких претензий к работе Стефани по итогам игры не возникло.

Кроме того, гол де Йонга стал 300-м для голландцев в квалификации к ЧМ. Таким образом, оранжевые — первые, кто преодолел эту планку в Европе. Забив, Люк уступил место на поле Райану Бабелу, который выступает за национальную команду 16 лет и один день. Это самый продолжительный срок в истории сборной Нидерландов после Мика Клавана.

Унизительное поражение Ирландии

Впервые с 1970 года сборная Ирландии начала отбор на ЧМ с двух поражений. И если фиаско на старте ещё простительно — на выезде с сербами тягаться непросто, то оправдать домашнее поражение с минимальным счётом от Люксембурга футболисты и тренерский штаб команды вряд ли смогут.

Ведь команда герцогства с 2008-го не побеждала в гостях в рамках отбора на чемпионат мира и Евро. Мало того, в квалификации к ЧМ и ЧЕ «карлик» на выезде до того одержал лишь три победы. А потому даже ничьей гости были бы рады. Но забитый на 85-й минуте гол Жерсона Родригеша из киевского «Динамо» испортил дебют 19-летнему вратарю хозяев Гевину Базуну и обрёл статус не только победного, но и исторического.