Роналду признан лучшим игроком сезона-2019/20 в Италии по версии ассоциации футболистов

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Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком сезона-2019/20 в Италии по версии Итальянской ассоциации футболистов (AIC).
Роналду признан лучшим игроком сезона-2019/20 в Италии по версии ассоциации футболистов
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба мероприятия Gran Galà del Calcio, организатором которого является AIC.

Лучшим тренером прошедшего сезона был признан Джан Пьеро Гасперини, а лучшей командой — бергамская «Аталанта», которую он возглавляет.

Лучшим арбитром стал Даниэле Орсато, а лучшей футболисткой — представительница «Ювентуса» Кристиана Джирелли.

В символическую команду сезона вошли Джанлуиджи Доннарумма («Милан»); Робин Гозенс («Аталанта»), Стефан де Врей («Интер»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Тео Эрнандес («Милан»); Николо Барелла («Интер»), Алехандро Гомес (экс-игрок «Аталанты», ныне играющий за «Севилью»), Луис Альберто («Лацио»); Пауло Дибала («Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Ранее сообщалось, что итальянские клубы впервые за пять лет не прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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