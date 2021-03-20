Роналду признан лучшим игроком сезона-2019/20 в Италии по версии ассоциации футболистов
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба мероприятия Gran Galà del Calcio, организатором которого является AIC.
Лучшим тренером прошедшего сезона был признан Джан Пьеро Гасперини, а лучшей командой — бергамская «Аталанта», которую он возглавляет.
Лучшим арбитром стал Даниэле Орсато, а лучшей футболисткой — представительница «Ювентуса» Кристиана Джирелли.
В символическую команду сезона вошли Джанлуиджи Доннарумма («Милан»); Робин Гозенс («Аталанта»), Стефан де Врей («Интер»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Тео Эрнандес («Милан»); Николо Барелла («Интер»), Алехандро Гомес (экс-игрок «Аталанты», ныне играющий за «Севилью»), Луис Альберто («Лацио»); Пауло Дибала («Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Криштиану Роналду («Ювентус»).
Ранее сообщалось, что итальянские клубы впервые за пять лет не прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.