Украина упустила победу в матче отбора на ЧМ-2022 с Финляндией

Сборные Украины и Финляндии сыграли вничью в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счётом 1:1. Сборная Украины вышла вперёд на 80-й минуте благодаря голу Жуниора Мораеса, забившего с передачи Александра Караваева. На 88-й минуте украинская команда осталась вдесятером после удаления защитника Виталия Миколенко, за нарушение правил которым был назначен пенальти, который реализовал Теэму Пукки. Ранее сообщалось, что Германия минимально обыграла Румынию в матче отбора на ЧМ-2022.