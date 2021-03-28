Украина упустила победу в матче отбора на ЧМ-2022 с Финляндией

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Сборные Украины и Финляндии сыграли вничью в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счётом 1:1.

Сборная Украины вышла вперёд на 80-й минуте благодаря голу Жуниора Мораеса, забившего с передачи Александра Караваева.

На 88-й минуте украинская команда осталась вдесятером после удаления защитника Виталия Миколенко, за нарушение правил которым был назначен пенальти, который реализовал Теэму Пукки.

Ранее сообщалось, что Германия минимально обыграла Румынию в матче отбора на ЧМ-2022.

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