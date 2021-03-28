Германия минимально обыграла Румынию в матче отбора на ЧМ-2022

Короткая ссылка
Сборная Германии одержала победу над национальной командой Румынии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча, прошедшая Бухаресте, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу сборной Германии принёс гол Сержа Гнабри, забившего на 16-й минуте с передачи Кая Хаверца.

В других матчах игрового дня Израиль и Шотландия сыграли вничью (1:1), Венгрия разгромила Сан-Марино (3:0), Австрия победила Фарерские острова (3:1), Польша разгромила Андорру (3:0), а Северная Македония нанесла разгромное поражение Лихтенштейну (5:0).

Ранее сообщалось, что гол Ларссона помог Швеции разгромить Косово в отборе на ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить