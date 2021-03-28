Германия минимально обыграла Румынию в матче отбора на ЧМ-2022

Сборная Германии одержала победу над национальной командой Румынии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча, прошедшая Бухаресте, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу сборной Германии принёс гол Сержа Гнабри, забившего на 16-й минуте с передачи Кая Хаверца. В других матчах игрового дня Израиль и Шотландия сыграли вничью (1:1), Венгрия разгромила Сан-Марино (3:0), Австрия победила Фарерские острова (3:1), Польша разгромила Андорру (3:0), а Северная Македония нанесла разгромное поражение Лихтенштейну (5:0). Ранее сообщалось, что гол Ларссона помог Швеции разгромить Косово в отборе на ЧМ-2022.