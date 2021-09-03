Кулушевски: мы могли выиграть у Испании и с большей разницей в счёте
- Reuters
«Мы сильнее, чем сами о себе думаем. Мы могли выигрывать матч с большей разницей в счёте. Я горжусь результатом. У нас действительно хорошая команда. Это одно из лучших, что случалось в моей жизни», — цитирует слова Кулушевски пресс-служба УЕФА.
Швеция благодаря победе над Испанией поднялась в турнирной таблице группы B на первое место, набрав девять очков в трёх матчах. Испанцы находятся на второй позиции — семь очков в четырёх играх.
Ранее Испания проиграла Швеции в матче отбора к ЧМ-2022.