Кулушевски: мы могли выиграть у Испании и с большей разницей в счёте

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Полузащитник «Ювентуса» и сборной Швеции по футболу Деян Кулушевски прокомментировал победу своей национальной команды над Испанией в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022 (2:1).
Кулушевски: мы могли выиграть у Испании и с большей разницей в счёте
  • Reuters

«Мы сильнее, чем сами о себе думаем. Мы могли выигрывать матч с большей разницей в счёте. Я горжусь результатом. У нас действительно хорошая команда. Это одно из лучших, что случалось в моей жизни», — цитирует слова Кулушевски пресс-служба УЕФА.

Швеция благодаря победе над Испанией поднялась в турнирной таблице группы B на первое место, набрав девять очков в трёх матчах. Испанцы находятся на второй позиции — семь очков в четырёх играх.

Ранее Испания проиграла Швеции в матче отбора к ЧМ-2022.

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