ФИФА опубликовала официальное заявление по матчу Бразилия — Аргентина

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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) объявила о приостановке матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Бразилия — Аргентина.

«После решения официальных лиц матча встреча Бразилия — Аргентина была приостановлена. Более детальная информация будет представлена позже», — гласит сообщение организации.

Власти Бразилии хотели депортировать Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Ло Чельсо и Кристиана Ромеро за нарушение коронавирусных правил. Футболисты не отбывали карантин, положенный для прибывших из Великобритании. Выступающие за английские клубы игроки заявили бразильской миграционной службе, что не были на территории Великобритании в последнее время.

Ранее глава аргентинской федерации футбола высказался об инциденте в Бразилии.

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