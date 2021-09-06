Источник: CBF пожаловалась на «Зенит» за запрет Клаудиньо и Малкому сыграть за сборную Бразилии

Короткая ссылка
Бразильская конфедерация футбола (CBF) отправила все необходимые документы и подала жалобу на петербургский «Зенит» в Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА).
Источник: CBF пожаловалась на «Зенит» за запрет Клаудиньо и Малкому сыграть за сборную Бразилии
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Об этом сообщает бразильский журналист Фабио Алейшо в Twitter. По информации источника, в CBF ожидают, что ФИФА запретит Малкому и Клаудиньо сыграть за «Зенит» против «Ахмата» в чемпионате России и с «Челси» 14 сентября на групповом этапе Лиги чемпионов.

Малком и Клаудиньо отправились в расположение сборной Бразилии на ближайшие матчи отбора чемпионата мира, однако «Зенит» отозвал их из национальной команды. Данное решение связано с перестраховкой «Зенита» перед матчем Лиги чемпионов с «Челси», поскольку в УЕФА до сих пор нет понимания, как состоится матч и смогут ли участники делегации, побывавшие в «красной зоне», приехать в Англию, избежав карантина.

Ранее УЕФА разрешил фанатам посещать выездные матчи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить