Источник: CBF пожаловалась на «Зенит» за запрет Клаудиньо и Малкому сыграть за сборную Бразилии

Бразильская конфедерация футбола (CBF) отправила все необходимые документы и подала жалобу на петербургский «Зенит» в Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА).

Об этом сообщает бразильский журналист Фабио Алейшо в Twitter. По информации источника, в CBF ожидают, что ФИФА запретит Малкому и Клаудиньо сыграть за «Зенит» против «Ахмата» в чемпионате России и с «Челси» 14 сентября на групповом этапе Лиги чемпионов.

Малком и Клаудиньо отправились в расположение сборной Бразилии на ближайшие матчи отбора чемпионата мира, однако «Зенит» отозвал их из национальной команды. Данное решение связано с перестраховкой «Зенита» перед матчем Лиги чемпионов с «Челси», поскольку в УЕФА до сих пор нет понимания, как состоится матч и смогут ли участники делегации, побывавшие в «красной зоне», приехать в Англию, избежав карантина.

Ранее УЕФА разрешил фанатам посещать выездные матчи.