УЕФА разрешил фанатам посещать выездные матчи

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил болельщикам приезжих команд присутствовать на матчах еврокубков и национальных сборных.

«Фанаты смогут посещать выездные матчи еврокубков и сборных со следующей недели при условии соблюдения ограничений и требований к передвижениям, введённых властями соответствующих стран», — сообщает организация «Футбольные болельщики Европы» (FSE) в Twitter.

🌍 The recent announcement on the return of away fans also applies to national team games.



⚠️ Again, local restrictions & travel requirements still apply. https://t.co/qeYTYmxEZX — Fans Europe (FSE) (@FansEurope) September 6, 2021

На следующей неделе стартуют матчи групповых стадий Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2021/22.

Ранее петербургский «Зенит» определился со списком футболистов для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.