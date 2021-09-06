УЕФА разрешил фанатам посещать выездные матчи

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил болельщикам приезжих команд присутствовать на матчах еврокубков и национальных сборных.
УЕФА разрешил фанатам посещать выездные матчи
  • Reuters

«Фанаты смогут посещать выездные матчи еврокубков и сборных со следующей недели при условии соблюдения ограничений и требований к передвижениям, введённых властями соответствующих стран», — сообщает организация «Футбольные болельщики Европы» (FSE) в Twitter.

На следующей неделе стартуют матчи групповых стадий Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2021/22.

Ранее петербургский «Зенит» определился со списком футболистов для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

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