«Зенит» огласил заявку на групповой этап ЛЧ

Петербургский «Зенит» определился со списком футболистов для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

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В заявку клуба вошли следующие игроки. Список А: — вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк; — защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков; — полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Алексей Сутормин; — форварды: Сердар Азмун, Артём Дзюба.



Список B: — Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулев, Кирилл Кравцов, Даниил Кузнецов, Аким Белохонов. Питерцы сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё». Ранее отец Влашича рассказал, сколько «Зенит» предлагал ЦСКА за его сына.