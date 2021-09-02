«Зенит» огласил заявку на групповой этап ЛЧ

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Петербургский «Зенит» определился со списком футболистов для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
«Зенит» огласил заявку на групповой этап ЛЧ
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  • © Maksim Konstantinov

В заявку клуба вошли следующие игроки.

Список А:

— вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк;

— защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков;

— полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Алексей Сутормин;

— форварды: Сердар Азмун, Артём Дзюба.

Список B:

— Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулев, Кирилл Кравцов, Даниил Кузнецов, Аким Белохонов.

Питерцы сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».

Ранее отец Влашича рассказал, сколько «Зенит» предлагал ЦСКА за его сына.

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