Отец Влашича рассказал, сколько «Зенит» предлагал ЦСКА за его сына

Йошко Влашич, отец экс-футболиста московского ЦСКА Николы Влашича, заявил, что его сыном интересовались многие европейские клубы.

«Несколько европейских клубов делали предложения по Николе, однако они предлагали слишком маленькую цену. «Милан» был одним из них, но руководство итальянцев само установило лимит и не сумело заплатить требуемую сумму. Они не договорились с ЦСКА. Я понимаю руководство ЦСКА, которое не было готово отдать Николу в аренду с обязательством выкупа. Но «Милан» — это клуб, который всегда вызывал уважение. Никола действительно был небезразличен к «Милану», но в конечном итоге сделка сорвалась. В прошлом году был также вариант с «Зенитом», который предлагал €35 млн, но ЦСКА отказал», — приводит слова Йошко Влашича Net.4hr.

В летнее межсезонье Влашич перешёл из ЦСКА в «Вест Хэм Юнайтед». Сумма сделки составила €27 млн.

Ранее агент Влашича высказался о переходе хорвата в «Вест Хэм».