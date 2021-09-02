Отец Влашича рассказал, сколько «Зенит» предлагал ЦСКА за его сына

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Йошко Влашич, отец экс-футболиста московского ЦСКА Николы Влашича, заявил, что его сыном интересовались многие европейские клубы.
Отец Влашича рассказал, сколько «Зенит» предлагал ЦСКА за его сына
  • Reuters

«Несколько европейских клубов делали предложения по Николе, однако они предлагали слишком маленькую цену. «Милан» был одним из них, но руководство итальянцев само установило лимит и не сумело заплатить требуемую сумму. Они не договорились с ЦСКА. Я понимаю руководство ЦСКА, которое не было готово отдать Николу в аренду с обязательством выкупа. Но «Милан» — это клуб, который всегда вызывал уважение. Никола действительно был небезразличен к «Милану», но в конечном итоге сделка сорвалась. В прошлом году был также вариант с «Зенитом», который предлагал €35 млн, но ЦСКА отказал», — приводит слова Йошко Влашича Net.4hr.

В летнее межсезонье Влашич перешёл из ЦСКА в «Вест Хэм Юнайтед». Сумма сделки составила €27 млн. 

Ранее агент Влашича высказался о переходе хорвата в «Вест Хэм».

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