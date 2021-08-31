Агент Влашича — о переходе хорвата в «Вест Хэм»: ЦСКА хорошо на нём заработал

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Тончи Мартич, агент хорватского полузащитника Николы Влашича, прокомментировал переход футболиста из московского ЦСКА в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».
Агент Влашича — о переходе хорвата в «Вест Хэм»: ЦСКА хорошо на нём заработал
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Это были хорошие три года в ЦСКА. К сожалению, результаты клуба были не такими, как мы ожидали, но Никола всегда чувствовал себя хорошо в ЦСКА. Это было хорошее сотрудничество. Влашич хорошо поиграл за ЦСКА, а клуб хорошо на нём заработал», — передаёт слова агента «Чемпионат»

Он также добавил, что Влашич заслужил играть в Английской премьер-лиге. По мнению агента, все довольны этим трансфером. 

Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэм Юнайтед». Сумма сделки составила €27 млн. 

Полузащитник перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. В 2019-м московский клуб выкупил полузащитника за €15,7 млн.

В прошедшем сезоне хорват провёл 26 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Влашич поделился эмоциями от перехода из ЦСКА в «Вест Хэм Юнайтед».

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