Крал: я всегда с особенными чувствами играл за «Спартак»

Чешский полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал вспомнил, как выступал за московский «Спартак».

«У меня много прекрасных воспоминаний о «Спартаке». Конечно же, я не забуду домашний матч с «Зенитом» на заполненном стадионе, когда фанаты приветствовали меня. Это было крутое начало. Я помню сумасшедшую кубковую игру с ЦСКА, когда мы выиграли в конце дополнительного времени, играя в меньшинстве… Счастлив, что имел шанс играть в самом большом клубе России! Для меня было настоящим сюрпризом после трансфера в «Спартак» увидеть, насколько фанаты тесно связаны с клубом и игроками. Много раз мы общались, обсуждали, что можем сделать лучше. Никогда не видел подобного, это прекрасно. Я всегда с особенными чувствами играл за «Спартак», гордился, что могу носить спартаковскую футболку. Спасибо всем болельщикам, «Спартак» навсегда останется в моем сердце!» — приводит слова Крала «Спорт-Экспресс».

Крал перешёл в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году. В прошлом сезоне чешский полузащитник принял участие в 29 матчах Российской премьер-лиги и отдал пять результативных передач. В летнее трансферное окно Крал стал футболистом «Вест Хэма».

Ранее в «Спартаке» прокомментировали уход Крала в «Вест Хэм» словами Гвардиолы.