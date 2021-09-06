Крал: я всегда с особенными чувствами играл за «Спартак»

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Чешский полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал вспомнил, как выступал за московский «Спартак».
Крал: я всегда с особенными чувствами играл за «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«У меня много прекрасных воспоминаний о «Спартаке». Конечно же, я не забуду домашний матч с «Зенитом» на заполненном стадионе, когда фанаты приветствовали меня. Это было крутое начало. Я помню сумасшедшую кубковую игру с ЦСКА, когда мы выиграли в конце дополнительного времени, играя в меньшинстве…  Счастлив, что имел шанс играть в самом большом клубе России! Для меня было настоящим сюрпризом после трансфера в «Спартак» увидеть, насколько фанаты тесно связаны с клубом и игроками. Много раз мы общались, обсуждали, что можем сделать лучше. Никогда не видел подобного, это прекрасно. Я всегда с особенными чувствами играл за «Спартак», гордился, что могу носить спартаковскую футболку. Спасибо всем болельщикам, «Спартак» навсегда останется в моем сердце!» — приводит слова Крала «Спорт-Экспресс».

Крал перешёл в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году. В прошлом сезоне чешский полузащитник принял участие в 29 матчах Российской премьер-лиги и отдал пять результативных передач. В летнее трансферное окно Крал стал футболистом «Вест Хэма».

Ранее в «Спартаке» прокомментировали уход Крала в «Вест Хэм» словами Гвардиолы.

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