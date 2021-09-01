В «Спартаке» прокомментировали уход Крала в «Вест Хэм» словами Гвардиолы
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«Спартак» в Twitter опубликовал видео, как главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прощается с нападающим Серхио Агуэро. Наставник произносит: «Его невозможно заменить». Этот отрывок пресс-служба красно-белых выложила в ответ на пост об уходе Крала.
В нынешнем сезоне Крал провёл за московский клуб пять матчей и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал трансфер Алекса Крала.