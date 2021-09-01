В «Спартаке» прокомментировали уход Крала в «Вест Хэм» словами Гвардиолы

Короткая ссылка
Пресс-служба московского «Спартака» оригинально попрощалась с защитником Алексом Кралом, который на правах аренды перешёл в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».
В «Спартаке» прокомментировали уход Крала в «Вест Хэм» словами Гвардиолы
  • © spartak.com

«Спартак» в Twitter опубликовал видео, как главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прощается с нападающим Серхио Агуэро. Наставник произносит: «Его невозможно заменить». Этот отрывок пресс-служба красно-белых выложила в ответ на пост об уходе Крала.

В нынешнем сезоне Крал провёл за московский клуб пять матчей и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал трансфер Алекса Крала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить