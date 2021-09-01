В «Спартаке» прокомментировали уход Крала в «Вест Хэм» словами Гвардиолы

Пресс-служба московского «Спартака» оригинально попрощалась с защитником Алексом Кралом, который на правах аренды перешёл в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

«Спартак» в Twitter опубликовал видео, как главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прощается с нападающим Серхио Агуэро. Наставник произносит: «Его невозможно заменить». Этот отрывок пресс-служба красно-белых выложила в ответ на пост об уходе Крала.

В нынешнем сезоне Крал провёл за московский клуб пять матчей и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал трансфер Алекса Крала.