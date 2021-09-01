Тренер «Вест Хэма»: Крал обеспечит хорошую конкуренцию в полузащите

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал трансфер из московского «Спартака» в лондонский клуб полузащитника сборной Чехии Алекса Крала.

«Крал обеспечит хорошую конкуренцию в центре полузащиты. Это молодой талантливый игрок, у которого, как мы чувствуем, есть большой потенциал», — цитирует Мойеса пресс-служба «Вест Хэма».

Мойес ожидает, что Крал сможет быстро адаптироваться к требованиям АПЛ. Он также выразил надежду, что 23-летний хавбек в текущем сезоне внесёт ощутимый вклад в результаты команды.

«Молотобойцы» после трёх туров АПЛ занимают с семью очками второе место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Крал провёл за московский «Спартак» пять матчей и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что журналисту RT стали известны финансовые детали трансфера Крала в «Вест Хэм».