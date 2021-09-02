«Локомотив» объявил о переходе Анджорина из «Челси»

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Московский «Локомотив» сообщил о переходе 19-летнего полузащитника Фаустино Анджорина из лондонского «Челси».
«Локомотив» объявил о переходе Анджорина из «Челси»
  • © REUTERS/David Klein

«Локомотив» достиг договорённости с «Челси» об аренде на один год полузащитника Фаустино Анджорина, сообщает Twitter московского клуба. 

По информации СМИ, футболист арендован «Локомотивом» с опцией выкупа за €17 млн.

В общей сложности Анджорин сыграл пять матчей за основную команду «Челси», но голевыми действиями не отметился. Футболист выступал за молодёжную команду лондонцев с 2008 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» намекнул на переход Анджорина. 

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