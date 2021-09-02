«Локомотив» объявил о переходе Анджорина из «Челси»

Московский «Локомотив» сообщил о переходе 19-летнего полузащитника Фаустино Анджорина из лондонского «Челси».

«Локомотив» достиг договорённости с «Челси» об аренде на один год полузащитника Фаустино Анджорина, сообщает Twitter московского клуба.

По информации СМИ, футболист арендован «Локомотивом» с опцией выкупа за €17 млн.

В общей сложности Анджорин сыграл пять матчей за основную команду «Челси», но голевыми действиями не отметился. Футболист выступал за молодёжную команду лондонцев с 2008 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» намекнул на переход Анджорина.