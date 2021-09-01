Московский «Локомотив» намекнул на переход Анджорина
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Пресс-служба железнодорожников разместила в Twitter короткий ролик, который снят от первого лица. Герой этого видео приехал на такси в один из лондонских аэропортов.
👀🇬🇧🛫👋 pic.twitter.com/cGCoWIK9n5— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 1, 2021
СМИ сообщали, что 19-летний полузащитник будет арендован «Локомотивом» с опцией выкупа за €17 млн.
Всего Анджорин провёл за основную команду синих пять матчей, в которых результативными действиями не отметился. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 мячей и отдал 12 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Анджорин успешно прошёл медобследование перед трансфером в московский «Локомотив».