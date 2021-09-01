Московский «Локомотив» намекнул на переход Анджорина

В «Локомотиве» дали понять, что полузащитник лондонского «Челси» Фаустино Анджорин вылетает в Москву для завершения перехода в столичный клуб.

Пресс-служба железнодорожников разместила в Twitter короткий ролик, который снят от первого лица. Герой этого видео приехал на такси в один из лондонских аэропортов.

СМИ сообщали, что 19-летний полузащитник будет арендован «Локомотивом» с опцией выкупа за €17 млн.

Всего Анджорин провёл за основную команду синих пять матчей, в которых результативными действиями не отметился. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 мячей и отдал 12 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Анджорин успешно прошёл медобследование перед трансфером в московский «Локомотив».