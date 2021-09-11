Николич рассказал о состоянии Антона Миранчука
- РИА Новости
«Про Антона Миранчука — у него хроническая травма. Это не что-то новое. Ещё пару лет назад случилось. Он пробовал всё, чтобы играть через боль, но надо решить эту ситуацию», — цитирует Николича «Чемпионат».
Он также поблагодарил игрока за то, что тот играл через боль, но отметил, что Антону это явно мешало. По словам тренера, хавбек выступал с болью примерно с зимних сборов или раньше.
9 сентября стало известно, что Миранчук отправится в Германию, где пройдёт курс лечения в одной из клиник.
Ранее Николич прокомментировал ситуацию с отзаявкой футболиста «Локомотива» Зе Луиша.