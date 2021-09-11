Николич прокомментировал ситуацию с отзаявкой футболиста «Локомотива» Зе Луиша
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«В Лиге Европы есть несколько заявочных листов. У нас нет никаких проблем с заявкой. Ситуацию с Зе Луишем должен объяснять не я. Сейчас он травмирован, поэтому он вне заявки», — цитирует Николича «Чемпионат».
Зе Луиш перешёл в «Локомотив» в октябре 2020 года. С тех пор он провёл за команду 16 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Ранее Николич высказался о победе «Локомотива» над «Крыльями Советов».