Николич высказался о победе «Локомотива» над «Крыльями Советов»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Николич высказался о победе «Локомотива» над «Крыльями Советов»
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«Важные три очка, благодарен болельщикам за поддержку. После сборных всегда тяжёлые игры. Были игроки, которые провели всего несколько дней с нами. Главное, что забрали три очка. Двигаемся дальше», — цитирует Николича «Чемпионат».

Он отметил, что после новых трансферов у «Локомотива» появилась глубина состава, но невозможно выпускать всех игроков на поле сразу. Кроме того, тренер назвал талантливыми новичков команды.

«Будем работать. На поле будут те, кто приносят пользу. Всё отталкивается от результата. Сейчас мы можем варьировать тактику, менять игроков», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что дубль Франсуа Камано принёс «Локомотиву» победу над «Крыльями» в матче РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

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