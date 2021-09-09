Нападающий «Локомотива» Камано вернулся из Гвинеи в Россию

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Форвард московского футбольного клуба «Локомотив» Франсуа Камано вернулся в Россию из Гвинеи после того, как в стране произошёл военный захват власти.
Нападающий «Локомотива» Камано вернулся из Гвинеи в Россию
  • © fclm.ru

Как сообщается в официальном Telegram-канале железнодорожников, Камано вернулся в Россию 9 сентября и сразу же направился на «РЖД Арену», где проведёт тренировочное занятие по индивидуальному графику.

В пресс-службе «Локомотива» заявили, что 10 сентября Камано присоединится к своим партнёрам на предыгровой тренировке в преддверии матча седьмого тура чемпионата России по футболу с «Крыльями Советов».

25-летний Камано защищал цвета французских «Бастии» и «Бордо», а летом 2020 года перешёл в «Локомотив». В составе железнодорожников он провёл 39 встреч и забил девять мячей.

Ранее российское посольство в Гвинее прокомментировало ситуацию с форвардом «Локомотива» Франсуа Камано, который не может вылететь в Москву из-за государственного переворота на родине.

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