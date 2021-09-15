Интересный ход Семака, нереализованный шанс Дзюбы и точный удар Лукаку: как «Зенит» проиграл «Челси» в Лиге чемпионов

«Зенит» в гостях потерпел поражение от «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 1:0, а автором единственного гола стал Ромелу Лукаку. Помимо прочего, матч запомнился интересным тактическим ходом Сергея Семака, сделавшего ставку на схему с тремя центральными защитниками, а также нереализованным моментом Артёма Дзюбы.

За последние десять лет «Зениту» ни разу не приходилось стартовать в Лиге чемпионов с матча с таким статусным соперником. Да, в 2013 году они начинали встречей с «Атлетико» — будущим финалистом турнира, но на тот момент мадридцы были лишь третьей командой Испании, впервые с 2009-го добравшейся до группового этапа главного еврокубка. На этот же раз подопечные Сергея Семака отправились на «Стэмфорд Бридж», чтобы попробовать свои силы в противостоянии с действующим обладателем трофея — «Челси».

И всего за сутки до его начала положение петербуржцев казалось если не критическим, то очень тяжёлым. Если «Зениту» (как и «Челси») всё же удалось добиться участия в матче легионеров из Бразилии, то с представителем сборной Колумбии возникли проблемы. Из-за коронавирусных ограничений и проблем с визой опорный полузащитник Вильмар Барриос не смог прилететь в Лондон в понедельник, вследствие чего шансы на его появление на поле были мизерными. Однако впоследствии данный вопрос был урегулирован, а футболист смог не только пересечь границу Великобритании, но и оказаться в стартовом составе. Чего не скажешь о получивших травмы Вячеславе Караваеве, Магомеде Оздоеве и Деяне Ловрене.

В результате состав «Зенита» на встречу с «Челси» получился довольно экспериментальным. Место в воротах занял недавно приобретённый у «Жил Висенте» Станислав Крицюк, пару центральных защитников сформировали Ярослав Ракицкий и дебютирующий в основной стадии еврокубков Дмитрий Чистяков, а по краям расположились исполнявший роль капитана Дуглас Сантос и Алексей Сутормин. Одной из главных интриг оставалось появление в старте Артёма Дзюбы, но российский форвард остался на скамейке запасных. На острие расположился Сердар Азмун, а в средней линии, помимо Барриоса, вышли сразу трое бразильцев — Малком, Клаудиньо и Вендел. Вклиниться в латиноамериканский квартет удалось лишь Далеру Кузяеву.

«Челси» также испытывал небольшие проблемы с составом, но потери Н'Голо Канте и Кристиана Пулишича казались незначительными с учётом как огромного выбора исполнителей у Томаса Тухеля, так и уровня его соперника. Не исключено, что немецкий специалист и так отрядил бы в центр поля более атакующих футболистов, но травма француза не оставила ему иного выбора. В паре с Жоржиньо вышел Матео Ковачич, и этот выбор был вполне оправданным. В четвёртом туре АПЛ хорват принял участие в организации двух из трёх голов в ворота «Астон Виллы» — забил сам и отметился шикарной передачей на Ромелу Лукаку.

В преддверии матча оптимизм многих отечественных болельщиков мог быть связан с тем, что в прошлом году «Краснодар» увёз очки из Лондона. Однако проводить параллели было не совсем корректно, ведь та встреча проходила в рамках заключительного, шестого тура групповой стадии, а «Челси» к тому моменту уже практически гарантировал себе первое место в квартете. На этот раз лондонцы были гораздо мотивированнее. В связи с этим логичнее было вспомнить про первую игру, завершившуюся со счётом 4:0 в пользу «аристократов».

И Семак сделал всё возможное, чтобы подобного не произошло. Понимая уязвимость своей оборонительной линии, он решил усилить её за счёт Барриоса, фактически исполнявшего роль третьего центрального защитника и страховавшего Чистякова. Это позволило до максимума увеличить плотность и максимально затруднить игру как Лукаку, так и Мэйсону Маунту с Хакимом Зиешем. За весь первый тайм действующие победители Лиги чемпионов нанесли лишь четыре удара по воротам, три из которых оказались заблокированы.

С контригрой было заметно хуже. В первом тайме «Зенит» навязывал её вплоть до 20-й минуты, успев вместить в этот отрезок два опасных эпизода с участием Азмуна и Клаудиньо. Оба могли выйти один на один с Эдуаром Менди, но иранец проиграл верховую борьбу и не смог воспользоваться роскошным длинным забросом Ракицкого, а бразилец очень неудачно обработал подачу Сутормина.

Поэтому, хоть первый тайм «Зенит» провёл довольно неплохо с точки зрения результата, его перспективы казались не самыми благоприятными. Было ясно, что сдерживать атаки «Челси» на протяжении всего матча вряд ли получится, и уже в дебюте второй половины это опасение подтвердилось. Всего две минуты потребовалось хозяевам, чтобы впервые побеспокоить Крицюка. И хотя удар Зиеша не нёс в себе угрозы для российского вратаря, но стал тревожным звоночком для гостей.

И в течение следующих десяти минут напряжение у ворот «Зенита» лишь нарастало. Отличный шанс забить упустил Рис Джеймс, не попавший в ближний угол. Великолепный сольный проход на 40 метров не сумел завершить Антонио Рюдигер. «Челси» почувствовал, что соперник стал более уязвим, и пошёл вперёд, но чуть было не пропустил сам. Петербуржцы продемонстрировали, что контратаковать они умеют, и несколько раз чуть было не наказали противника за ошибки в центре поля. Азмун имел не одну возможность выйти на рандеву с Менди, но защитники каждый раз были немного проворнее или сильнее в единоборствах.

Однако продержаться весь матч у «Зенита» не получилось. С появлением на поле Кая Хаверца превосходство хозяев стало подавляющим, а открыть счёт им удалось после заброса в штрафную на своего габаритного форварда. Чистяков всё же не смог безошибочно отыграть всю встречу и позволил Лукаку беспрепятственно пробить головой после подачи Сесара Аспиликуэты. В момент исполнения передачи защитник сосредоточил внимание на испанце и дал нападающему время забежать себе за спину. Остальное было делом техники.

После этого отсиживаться на своей половине было уже бессмысленно, поэтому Семак пошёл ва-банк. Вместо необычайно пассивного Малкома и Вендела вышли Артём Дзюба и Александр Ерохин, и этот ход чуть было не оправдал себя. Бывший капитан сборной России имел великолепный шанс восстановить паритет, но не сумел замкнуть прострел с фланга. Форвард пытался пробить в падении, но попал не по мячу, а по бросившемуся на перехват Менди.

Последние минуты подопечные Семака ожидаемо провели в атаке, но создать ничего опасного у ворот оппонента не смогли. Зато могли пропустить второй мяч, когда на четвёртой компенсированной минуте пропустили рывок Лукаку. Бельгиец прорвался к штрафной, финтом раскачал защитника, но тот чудом сумел заблокировать его удар.

«Зенит» уступил «Челси» в гостях, но в целом оставил довольно приятное впечатление от своего выступления. Вряд ли стоило ожидать, что петербуржцы сумеют на равных сражаться с действующими победителями турнира, но план по сдерживанию грозного соперника оказался довольно действенным. Тем не менее подопечные Семака не смогли прервать безвыигрышную серию в Лиге чемпионов и добиться победы в восьмом матче подряд.