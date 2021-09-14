СЭ: полузащитник «Зенита» Барриос сыграет с «Челси»
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- РИА Новости
По информации «Спорт-Экспресс», «Зенит» и Российский футбольный союза решили вопрос с допуском Барриоса в Великобританию.
Таким образом, полузащитник сможет принять участие в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».
В нынешнем сезоне колумбиец провёл пять встреч за «Зенит» в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.
Игра между «Челси» и «Зенитом» состоится 14 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.
Ранее главный тренер «Челси» Тома Тухель заявил, что полузащитник команды Н'Голо Канте пропустит матч с «Зенитом».