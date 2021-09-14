Полузащитник «Челси» Канте пропустит матч с «Зенитом»
- Reuters
- © Hannah McKay
«Для Канте ещё слишком рано играть. Мы не будем рисковать его здоровьем в начале сезона. Мы решили дать Нголо возможность подготовиться к игре с «Тоттенхэмом», — цитирует Тухеля пресс-служба «Челси».
Также тренер сообщил, что встречу с «Зенитом» также пропустит хавбек Кристиан Пулишич.
Игра между «Челси» и «Зенитом» состоится 14 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Челси».