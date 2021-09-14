Полузащитник «Челси» Канте пропустит матч с «Зенитом»

Главный тренер лондонского «Челси» Тома Тухель заявил, что полузащитник команды Н'Голе Канте пропустит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с петербургским «Зенитом».

«Для Канте ещё слишком рано играть. Мы не будем рисковать его здоровьем в начале сезона. Мы решили дать Нголо возможность подготовиться к игре с «Тоттенхэмом», — цитирует Тухеля пресс-служба «Челси».

Также тренер сообщил, что встречу с «Зенитом» также пропустит хавбек Кристиан Пулишич.

Игра между «Челси» и «Зенитом» состоится 14 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Челси».